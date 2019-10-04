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İzmir'de kaçak mazot operasyonu
İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki...
GÜVENLİK 04.10.2019, 11:29
İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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