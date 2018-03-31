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İzmir'de kaçak kazıya 6 gözaltı

İZMİR'in Dikili ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyede serbest bırakıldı. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi...

İzmir'de kaçak kazıya 6 gözaltı
İZMİR'in Dikili ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyede serbest bırakıldı.
Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Kale Tepe mevkiindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Dün bölgeye giden ekipler, 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde 1 kazma, 1 kürek ve 2 levye bulundu. Ayrıca olay yerinde ele geçirilen tarihi eser parçaları için Bergama Müze Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Müze ekiplerinin çalışması sonrası, kırık çömlek parçaları ile 1 bronz sikkeye el konuldu. Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheliler ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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