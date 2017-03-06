İzmir'de jandarmadan FETÖ/PDY operasyonu

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında 9 ilde, 11 subay, astsubay ve uzman jandarmayı gözaltına aldı. Sanıklar arasında 'ByLock' kullananların da bulunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, daha önce tutuklanan sanıkların verdiği ifadeler doğrultusunda yeni operasyon yaptı. Ankara, Adıyaman, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin illerinde görev yapan 11 jandarma, gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden birisinin Üsteğmen A.E. olduğu ayrıca 7 astsubay ile 3 uzman jandarmanın da bulunduğu açıklandı. Sanıklar arasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da bulunduğu saptadı.