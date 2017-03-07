İzmir'de jandarma 2 günde 145 kaçağı yakaladı

Kadir ÖZEN / İZMİR, )- İZMİR'in 3 ayrı ilçesinde 2 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda, umut yolculuğuna çıkma hazırlığındaki toplam 145 kaçak, jandarma tarafından yakaladı. Gözaltına alınan 7 organizatör zanlısından 5'i ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nden Sisam Adasına yasadışı yollarla geçiş hazırlığında olan bir grubu öğrendi. Bölgeye giden ekipler, 66 kaçağı yakaladı. Ayrı gün Çeşme'nin Şehit Mehmet Mahallesi Kara Abdullah Burnu Mevkii'nden Sakız Adası'na umut yolculuğu için hazırlık yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, ikinci operasyonda 42 kaçağı yakaladı. Pazar günü ise Menderes'in Özdere Çukuraltı Mahallesi sahilinden Sisam Adası'na yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen 37 kaçak da jandarma ekiplerine yakalandı. 133 Suriye, 3 Eritre, 2 Ruanda, 1 Kamerun ve 6 Irak uyruklu toplam 145 mülteci, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 1 lüks yelkenli gemi, 2 lastik bot, 1 tekne motoru ve 25 can yeleği ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 7 organizatörden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 5 şüpheliyi tutukladı. Tutuklanan organizatörlerin 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi.



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