Son Dakika
İzmir'de intihar eden profesör hayatını kaybetti
İZMİR'in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak...
GÜVENLİK 30.08.2019, 01:11
İZMİR'in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF
Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0