İzmir'de iki ayrı terör operasyonunda 13 kişiye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 8 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından, silahlı terör örgütleri DKP ve DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları tespit esilen 5 kişi de adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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