İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde...
Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çivril ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, iddiaya göre karşı gruptan Adlım ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Süleyman (54), Gonca (22), Ferdi (29), Eşref Adlım (38) ve Ekrem Ağım (17) hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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