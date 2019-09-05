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İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı
İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne...
GÜVENLİK 05.09.2019, 15:01
İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.
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