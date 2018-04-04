İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İZMİR merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sivil toplum kuruluşları ayağına yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini legal göstermek amacıyla kurduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İzmir, Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Gaziantep, Adıyaman, Amasya, Balıkesir, Uşak ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi. Bir şüphelinin ise önceden yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edileceği belirtildi.