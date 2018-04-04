Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İZMİR merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sivil toplum kuruluşları ayağına yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin...

İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İZMİR merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sivil toplum kuruluşları ayağına yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini legal göstermek amacıyla kurduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İzmir, Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Gaziantep, Adıyaman, Amasya, Balıkesir, Uşak ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi. Bir şüphelinin ise önceden yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314