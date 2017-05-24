İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR 'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gizli tanığın ifadesiyle İzmir Adliyesi'nde çalışan 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da gizli bir tanığın verdiği ifadede isimleri geçen ve örgüt tarafından oluşturulan fişleme listesinde örgüte bağlı olduğu belirtilen İzmir Adliyesi'nde çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 kişinin ise arandığı belirtildi. .