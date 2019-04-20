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İzmir'de FETÖ'den 5 tutuklama

İZMİR merkezli 8 ilde, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında bir yarbay ve bir yüzbaşının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet...

İzmir'de FETÖ'den 5 tutuklama
İZMİR merkezli 8 ilde, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında bir yarbay ve bir yüzbaşının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Nisan günü İzmir merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Denizli ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i yarbay, 4'ü yüzbaşı, 12'si astsubay 17 muvazzaf asker ile sözde mahrem imam bir öğretmeni gözaltına aldı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 18 şüpheli,sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Yarbay Yalın U., Yüzbaşı Emin S.E., Astsubay Yalçın Ö., Astsubay Mutlu D. ile öğretmen Osman B. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında bulunan 2 yüzbaşı ile 2 astsubayın etkinlik pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi.

 

 

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