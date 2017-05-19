İzmir'de FETÖ'den 12 gözaltı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında askerlerin de bulunduğu 29 kişiden 12'si, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlardan 6 askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 'örgüt abisi' olduğu öne sürüldü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiye yönelik sabah eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 6'sı asker 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 askerin TSK içerisinde örgütün sözde abileri olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.