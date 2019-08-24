Son Dakika
İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı
İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çok...
GÜVENLİK 23.08.2019, 06:14
İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda nakit para ve örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hala aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hala aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016