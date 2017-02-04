İzmir'de FETÖ davasında 8 tahliye

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) akademisyenlerine yönelik yapılan FETÖ/PDY soruşturmasının ardından tutuklanan, eski Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tancan Uysal ile 'Üniversite imamı' olarak bilinen Adem Fidan'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, 8 kişi tahliye edildi.15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, polis tarafından geçen 12 Ağustos'ta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Üniversite imamı' olarak bilinen Adem Fidan ile birlikte, 40 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Prof.Dr. Tancan Uysal, Prof.Dr. Recep Sütçü, Prof.Dr. Şerafettin Karaca, Doç.Dr. Salih Yılmaz ile Adem Fidan'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklandı. 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Soruşturmayı tamamlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen, örgütün haberleşme programları 'ByLock', 'Turkuaz' ve 'Coverme' kullandıkları belirtilen 29 tutuklu sanık hakkında iddianame hazırladı.İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Adliye Sosyal Tesisleri'nde bulunan duruşma salonunda geçen pazartesi günü başlandı. Duruşmaya tutuklu yargılanan 29 sanık ile avukatları katıldı. İfade veren 29 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan Tancan Uysal da FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı olmadığını ileri sürerek, rektörlük seçimlerinde yaşanan husumetlerden dolayı kendilerine iftira atıldığını söyledi. Sanıklar aylardır tutuklu bulunduklarını, adreslerinin sabit olduğunu dile getirerek, tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi.Beşinci celsesi cuma günü yapılan davada, mahkeme heyeti, talepleri aldıktan sonra duruşmaya karar için ara verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Nuri Özcivan, Aşkın Haluk Yıldırım, Gül Mustafa Şen, Mahmut Arabul, Mikail Keskin, Mustafa Demirci, Mustafa Çavuş ve Şemsettin Karaca'nın tahliyesine, diğer 21 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.FOTOĞRAFLI