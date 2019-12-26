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İzmir'de ele geçen 60 ton sahte içki imha edildi

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, 2019'da yaklaşık 70 ton etil alkol ile 100 binden fazla şişelenmiş...

GÜVENLİK 26.12.2019, 10:07
İzmir'de ele geçen 60 ton sahte içki imha edildi
İZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, 2019'da yaklaşık 70 ton etil alkol ile 100 binden fazla şişelenmiş sahte içki ele geçirdiklerini, 60 ton sahte içkinin ise imha edildiğini söyledi. 
Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere 'merdiven altı' üretilen sahte içkilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Geçmiş yıllarda sahte alkol tüketenler hayatlarını kaybederken, ekipler de böyle durumların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen sahte içkiler, depoya getirildikten sonra imha ediliyor. 2019 yılında 104 kaçak içki operasyonu yaptıklarını belirten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, "Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte içki üreticileriyle mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız operasyonlarda, 70 ton etil alkolden üretilmiş içki ile 100 bin şişeden fazla içki ele geçirdik. Ele geçirdiğimiz sahte içkilerin yaklaşık 60 tonunu imha ederken, ilerleyen günlerde de imha etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
İzmir'de son 2 yılda sahte içki nedeniyle ölüm veya adli vaka olmadığına dikkat çeken Tuğbay, "Geçtiğimiz yıllarda sahte içki sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Bunun üzerine valimiz ve emniyet müdürümüzün talimatlarıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği de bizim için çok değerli. Şüphelendikleri durumlarda hemen polisi arasınlar" dedi.
'KAREKOD UYGULAMASIYLA AYIRT EDİLEBİLİR'
Sahte alkol ile gerçeğinin ayırt edilebilir olduğunun altını çizen Şube Müdürü Tuğbay, tüketicilerin bunu telefonlarıyla da yapabileceğini belirtti. Tuğbay, "Sahte alkol üreticileri, şişeleri genellikle hurdacılardan toplarken, kapakları ise yurt dışından getiriyorlar. Yani bir şişe defalarca kullanılabiliyor. Sahte ve gerçek alkolün birbirinden ayırt edilmesi için oluşturulmuş bir karekod (BUİS) uygulaması da bulunuyor. Vatandaşlarımız, bu uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra şişelerin üzerinde bulunan karekodu okutup sonucuna bakabilirler" diye konuştu. 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü memurlarından Barış Gündoğarken, sahte alkol konusunda uyarılarda bulundu. Orijinal şişe ile sahtesi arasında önemli farklar olduğunu belirten Gündoğarken, "Birden fazla yöntem ile sahte ve gerçek içki birbirinden ayrılabilir. 'Merdiven altı' üretimlerde, kapaklar ve bilyeler şişelere elle oturtulduğu için tam oturmayabiliyor. Vatandaşlar, kapak ve bilyelere bakarak bu testi yapabilirler. Bunun yanı sıra şişelerin üzerindeki bandrollere de bakılabilir. Sahte alkollerde, fotokopiyle çoğaltılmış bandroller, genellikle kapağın yırtılacağı yere kadar yapıştırılmaz. En önemli kıstas budur. Şişelere elle dolum yapıldığı için, dolum oranlarında bariz bir fark bulunmaktadır. Vatandaşlar, şişenin dibine bakarak da ayrım yapabilirler. Sahte içki şişelerinin sonlarında genellikle tortular bulunur" dedi.

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