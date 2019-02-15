Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

İzmir'de el yapımı patlayıcının infilak anı kamerada

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesinde yol kenarına yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği an, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için soruşturmayı...

İzmir'de el yapımı patlayıcının infilak anı kamerada
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesinde yol kenarına yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği an, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri kar maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 Sokak'a poşet bıraktı. Şüpheliler uzaklaşırken, bıraktıkları poşetteki el yapımı patlayıcı (EYP) büyük gürültüyle infilak etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde başka poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine bomba imha ekibi çağrıldı. Sokağa gelen bomba imha uzmanı tarafından, tuzaklanan EYP imha edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, EYP'nin duvar kenarına bırakılması ve patlama anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde 2 kişinin duvar kenarına poşeti bırakarak kaçtığı ve bir süre sonra ise EYP'nin patladığı görülüyor.
Polis soruşturmayı sürdürürken, görüntülerde bölgeden geçtiği belirlenen aracın da araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328