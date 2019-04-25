İzmir'de, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki bir evde, Roma, Bizans ve İslam devletlerine ait çok sayıda tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, 253 gümüş ve bronz sikke, 4 gümüş ve bronz yüzük, 3 ok ucu ve 4 obje ele geçirdi. Evde yaşayan M.Ö. (42) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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