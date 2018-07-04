İzmir'de çocuğu taciz şüphelisi yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettikten sonra kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen M.K., polisin takibiyle Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Geçen Pazar günü saat 09.30 sıralarında, Karşıyaka'da annesiyle pastaneye giden D.S., alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte içeri girdi. Bu sırada apartman içerisinde D.S., kendisine tacizde bulunan şüpheliye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartmanda vatandaşlardan gelen sesler üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan şüphelinin kimliği, polislerce tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşım yaptı. Her yerde aranmaya başlanan M.K., Kemalpaşa'da polis tarafından yakalandı. Çalışmadığı öğrenilen M.K., gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.



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