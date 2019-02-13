İzmir'de cinsel gücü artırıcı ürün operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de, polisin düzenlediği operasyonda, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunduğu belirtilerek satılan gümrük kaçağı 4 bin 937 ürüne el konuldu.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunduğu öne sürülerek satılan hap ve diğer ürünlerin kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde yapılan baskınlarda 4 bin 937 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Piyasa değerinin 250 bin TL olduğu belirtilen ürünleri sattıkları tespit edilen N.Z. (44), H.Z. (23), N.G. (30) ve M.Y. (53) yakalandı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince yasal işlem başlatıldı.

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