İzmir'de bombayla yakalanan 2 MLKP üyesi adliyede

İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan terör örgütü MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonrası operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö.'yü gözaltına alındı. Patlatılmaya hazır, boru tipi 2 bomba ile 2 tabanca ele geçirildi. Silahların, özel olarak kesilen 2 kitap içine saklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada İ.A.'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için hücre evine yerleşen İ.A.'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Yaklaşık iki ay boyunca kentte keşif yapan teröristlerin, bir yandan da bombalarını hazırladığı saptandı. Bombalı saldırı yapmayı planladıkları ileri sürülen İ.A. ve E.Ö.'nün, evlerinde kitapların içerisine sakladıkları tabancalarla da Buca'da, atış eğitimi yaptıkları ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö., adliyeye sevk edildi. İ.A. ve E.Ö.'nün emniyette susma haklarını kullandıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI