İzmir'de bir haftada aranan 490 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada farklı suçlardan aranan 490 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 21 bin 846 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 490 kişi yakalandı. Ekipler, 920 araç ile 349 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 10 fişek, bin 613 gram esrar, 1 gram kokain, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 26 kişinin de bulunduğu belirtildi.