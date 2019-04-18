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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olay, saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6270 Sokak'ta...

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6270 Sokak'ta inşaat sektöründe hizmet veren firmanın ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz A. ile Cüneyt Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cüneyt Y. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yılmaz A.'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz A. kanlar içerisinde yere yığılerken, şüpheli Cüneyt Y. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz A.'yı Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Yılmaz A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve bıçak darbesinin kalbine yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ İLE İMAM NİKAHI YAPMIŞ 
Bu arada olayla ilgili yapılan araştırmada, Yılmaz A.'nın Cüneyt Y.'nin kardeşi olan Sema Y. ile imam nikahlı olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli Cüneyt Y.'nin yakalanması için çöalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.    

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