İzmir'de başına beton parçası düşen inşaat işçisi öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çalıştığı inşaatta başına beton parçası düşen işçi Mehmet Çelik (61), yaşamını yitirdi.

İzmir Çevre Yolu üzerinde, özel bir firmaya ait konut inşaatının 5'inci katında çalışan inşaat işçisi Mehmet Çelik'in kafasına beton parçası düştü. Olayı fark eden mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Çelik'i ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mehmet Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.