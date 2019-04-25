İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı

İZMİR'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:"İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."