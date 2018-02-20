İzmir'de aranan 512 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, aranan 512 kişi yakalandı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 937 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 512 kişi yakalandı. Ekipler 653 araç ile 211 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklete el konuldu. Denetimler kapsamında yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 62 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 344 gram esrar ve bonzai, 10 gram kokain, 1 gram eroin, 34 uyuşturucu hap ile 25 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.