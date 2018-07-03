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İzmir'de aranan 464 kişi yakalandı

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 464 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent...

İzmir'de aranan 464 kişi yakalandı
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 464 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 20 bin 215 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 464 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 20 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 438 araç ile 321 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, bunlara ait 22 mermi, 379 gram esrar, 1 gram kokain ve 595 uyuşturucu hap, 3 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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