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İzmir'de aranan 439 kişi yakalandı

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir hafta boyunca kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,19-25 Mart tarihleri arasında...

İzmir'de aranan 439 kişi yakalandı
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir hafta boyunca kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,19-25 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 946 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 14 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirtildi. Ekipler 535 araç ile 273 motosikleti de inceledi. Denetimlerdeki aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 17 fişek, 329 gram esrar, 15 gram kokain, 1 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen 10 işyerine de idari işlem uygulandı.

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