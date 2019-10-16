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İzmir'de aranan 334 kişi yakalandı
İZMİR'de, polis ekiplerince 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. İzmir İl...
GÜVENLİK 16.10.2019, 15:22
İZMİR'de, polis ekiplerince 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. 17 bin 768 kişinin kimlik sorgusu yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 458 araç ile 247 motosikletin de incelendiği denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, 10 pompalı tüfek, 110 fişek ile 128 gram esrar, 8 gram kokain ve 814 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kumar oynatılan 56 iş yeri ile bin 492 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. 17 bin 768 kişinin kimlik sorgusu yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 458 araç ile 247 motosikletin de incelendiği denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, 10 pompalı tüfek, 110 fişek ile 128 gram esrar, 8 gram kokain ve 814 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kumar oynatılan 56 iş yeri ile bin 492 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.
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