Son Dakika
İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı
İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. İzmir...
GÜVENLİK 22.10.2019, 13:19
İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptı. 17 bin 469 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 461 araç ile 218 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 6 kurusıkı, 6 pompalı tüfek, 71 fişek ile 6 bin 856 gram esrar, 18 gram kokain, 14 gram eroin ve 297 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 43 iş yeri ve 1108 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptı. 17 bin 469 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 461 araç ile 218 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 6 kurusıkı, 6 pompalı tüfek, 71 fişek ile 6 bin 856 gram esrar, 18 gram kokain, 14 gram eroin ve 297 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 43 iş yeri ve 1108 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2