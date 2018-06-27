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İzmir'de aranan 294 kişi yakalandı

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 294 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Haziran tarihleri arasında...

İzmir'de aranan 294 kişi yakalandı
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 294 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Haziran tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 11 bin 62 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 294 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 4 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 238 araç ile 145 motosikleti inceledi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 211 gram esrar ve bonzai, 3 gram kokain, 7 uyuşturucu hap ve 1230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

 

 

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