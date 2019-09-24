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İzmir'de aranan 284 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya...

GÜVENLİK 24.09.2019, 12:30
İzmir'de aranan 284 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde 12 bin 718 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 3'ünün de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 381 araç ile 187 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 124 mermi, 4 tüfek, 6 fişek, bin 413 gram esrar, 2 gram kokain, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 28 iş yeri ile 513 şüpheli hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

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