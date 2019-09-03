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İzmir'de, aranan 216 kişi yakalandı
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos- 1 Eylül'de, kent...
GÜVENLİK 03.09.2019, 16:04
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos- 1 Eylül'de, kent genelinde denetim yaptı. Uygulamada 13 bin 306 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 381 araç ile 199 motosikleti inceledi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 103 gram esrar, 6 gram kokain ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 39 iş yeri ile kumar oynadıkları belirlenen 821 şüpheli ile ilgili işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos- 1 Eylül'de, kent genelinde denetim yaptı. Uygulamada 13 bin 306 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 381 araç ile 199 motosikleti inceledi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 103 gram esrar, 6 gram kokain ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 39 iş yeri ile kumar oynadıkları belirlenen 821 şüpheli ile ilgili işlem yaptı.
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