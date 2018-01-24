İzmir'de Afrin operasyonu ve HDP'lilerin gözaltına alınmasına tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu tarafından yapılan açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili düzenlemek istedikleri eylemlere izin verilmemesine ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir ve Parti Meclisi üyesi Aydın Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla HDP'linin gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla, Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak düzenlemeyi planladıkları eylemlerin polis tarafından engellendiğini belirterek bu duruma ve HDP İzmir parti yöneticilerinin ve üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamaya, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, KESK temsilcisi Hasan Ali Kılıç ve HDP İzmir Başkanı Semra Uzunok’un yanı sıra 30’a yakın platform üyesi katıldı. Basın açıklamasını okuyan Melih Yalçın, Afrin operasyonunun ardından sokağa çıkma taleplerinin engellendiğini öne sürerek, "Geçen 22 Ocak’ta yaptığımız basın toplantısında bu operasyonun ülkemize ve bölgemize kan ve gözyaşı getireceğini ve toplumsal barışı ciddi anlamda tehlikeye sokacağını dile getirmiş, barış istemiştik. Ancak AKP’li yöneticiler tarafından operasyonun başladığı günden bu yana barış talep eden herkes, 'ezer geçeriz' denilerek hedef gösterilmiş, basın ve medya kuruluşu yöneticileri ayrıca uyarılmış, yargıya, emniyete talimatlar verilmiştir. Bu süre zarfında bütün sokak eylemleri yasaklanmış ardından barış talep edenler sosyal medya hesapları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Dört gün sonunda, dün itibariyle aralarında parti yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler, gazeteci ve yazarların da bulunduğu 91 kişi gözaltına alınmış, birçok kişi tutuklanmıştır. İlimizde yapılan operasyonlarda ise HDP İl Eş Başkanı Çerkez Aydemir ve Parti Meclisi üyesi Aydın Çetinkaya başta olmak üzere 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. Bu arkadaşlarımız iki gün önce bu salonda yaptığımız basın toplantısında bizlerle birlikteydi ve barış talebini hep birlikte dile getirdik. Bizler bu savaşın neden çıkarıldığını çok iyi biliyoruz. Bu savaş bahanesiyle oluşturulan milliyetçi cephenin de nedeni bellidir. Bu savaş 7 Haziran seçimlerinde ve 2017 Anayasa referandumunda alınan yenilgilerin 2019 seçimlerinde tekrarlanmaması içindir" dedi.

'OHAL’İN UZATILMASI İÇİN GEREKÇEDİR'

Yalçın, Afrin’deki harekat ve ardından gelen süreç yoluyla OHAL’in uzatılmasına gerekçe uydurulacağını, yükseltilecek Kürt düşmanlığı vasıtasıyla milliyetçilerin 'Hayır' bloğundan koparılacağını iddia ederek, "Bütün hesaplar bunun üzerine kuruludur. Söyledik ısrarla bir kez daha söylüyoruz, 7 yıllık süre zarfında büyük bir insani maliyeti olan Suriye savaşının siyasi çözümünün tartışıldığı, Soçi, Astana ve Cenevre görüşmeleriyle kalıcı bir huzur ve barış ortamının inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemde; Afrîn’e yönelik askeri müdahalenin Suriye’yi savaşın başladığı yıllara geri götüreceği ve etkisi uzun bir zamana ve geniş bir coğrafyaya yayılacak yeni bir savaşa sebep olacağı muhakkaktır" dedi.



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