İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti (3)

1 POLİS, 1 MÜBAŞİR ŞEHİT

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir mübaşir şehit oldu.

Saldırıda yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı yapan 3 teröristten 2'si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı. Teröristlere ait 1 Kalaşnikof, RPG7 roketatar ve 8 el bombası ele geçti. Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.