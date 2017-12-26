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İzmir'de 9 bilişim suçu şüphelisi tutuklandı

İZMİR'de, vatandaşları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, 9 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında, hakkında 76 bilişim suçundan arama kararı bulunan M.A.G.'nin bulunduğu belirtildi. İzmir Emniyet...

İzmir'de 9 bilişim suçu şüphelisi tutuklandı
İZMİR'de, vatandaşları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, 9 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında, hakkında 76 bilişim suçundan arama kararı bulunan M.A.G.'nin bulunduğu belirtildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın müşterilerini arayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşların internet bankacılığı giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra savcılıkça serbest bırakılan İ.A. (35) ve U.T.'nin (38) ifadelerinden yola çıkan ekipler, İzmir ve Ankara'daki bazı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27) ve N.R.T.'nin (26) yanı sıra, 76 bilişim suçundan aranan M.A.G.'yi (26) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 10 harddisk, 14 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 14 sim kart, 371 CD ve DVD, içerisinde bazı dökümanlar bulunan 17 klasör, 1 POS cihazı ile banka hesap cüzdanları ve hesap kartları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.Ç., B.K. ve N.R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli tutuklandı.

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