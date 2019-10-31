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İzmir'de 87 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
İZMİR'in Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan 87 göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi yakalandı. İzmir İl...
GÜVENLİK 30.10.2019, 14:01
İZMİR'in Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan 87 göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Seferihisar ve Menderes'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan 60 Afganistan, 13 Orta Afrika, 11 Kongo ve 3 Senegal uyruklu göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca da el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Seferihisar ve Menderes'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan 60 Afganistan, 13 Orta Afrika, 11 Kongo ve 3 Senegal uyruklu göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca da el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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