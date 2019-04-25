İzmir'de, 67 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 67 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 20.30 sıralarında Yeni Foça'daki Aslanburnu Mevkii'nde çalılıklar arasına gizlenen bir grup olduğunu fark etti. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşılan 4'ü Orta Afrika, 12'si Kongo, 2'si Mali, 2'si Eritre, 17'si Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Saat 05.00 sıralarında da Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Derya Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda gizlenen gruba yönelik operasyon yaptı. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 16'sı Orta Afrika, 3'ü Kongo, 7'si Gambiya, 3'ü Senegal ve 1'i Mali uyruklu toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

2 operasyonda yakalanan toplam 67 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.