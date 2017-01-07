İzmir'de 650 kilo esrar ele geçirildi

İZMİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 yaşındaki A.K.'nin otomobili, deposu ve evinde yapılan aramalarda, 650 kilo 700 gram esrar ile 12 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Bornova İlçesi'nde bulunan bir depoda saklandığını, buradan torbacı denilen sokak satıcılarına dağıtılacağını öğrendi. Bu bilgiler doğrultusunda şüpheli A.K.'nin otomobili takibe alındı. Araç durdurulup A.K. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin saklandığı tespit edilen Bornova'daki depoda da arama yapıldı. Burada 210 adet şeffaf jelatine sarılarak paketlenmiş halde 644 kilo 500 gram esrar ele geçirilmiştir. A.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Buca'daki evinde de arama yapıldı. Evde de 6 kilo 200 gram esrar ile 12 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobili, deposu ve evinde toplam 650 kilo 700 gram esrar ile 12 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirilen A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAF