İzmir'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı (5)

İKİ KADININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Basmane Semti'ndeki otelde şarjdaki telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan iki kadının kimlikleri belli oldu. Yangında yaralanan Belaruslu İnna Vladimnova (25) ve Kazakistanlı Jurushbek Kuzu'nun (33) tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan binada yangın merdiveninin bulunduğu, ancak yangının çıkış noktasına ters kaldığı için oteldekilerin yangın merdivenini kullanamadığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemede otelin kusurunun bulunmadığı tespit edilirken, yangında dumandan etkilenen yaralıların tedavisinin tamamlandığı ve taburcu oldukları öğrenildi.