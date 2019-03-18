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İzmir'de 54 kaçak yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesinin kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak...

İzmir'de 54 kaçak yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesinin kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botun önünü keserek içerisindeki 35 Irak, 14 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçağı yakaladı. 11 erkek, 12 kadın ve 31 çocuktan oluşan kaçak grubu kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. 

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