Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.30 sıralarında Çeşme...

İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.30 sıralarında Çeşme açıklarındaki Karaabdullah Burnu güneyinde bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta 12'si erkek, 11'i kadın ve 19'u çocuk olan Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak yakaladı. Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında da Menderes ilçesi açıkları Özdere Ahmetbeyli güneyinde bir lastik bot daha tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 8'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu toplam 9 kaçak yakalandı. 8'i erkek ve 1'i kadın olan bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.