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İzmir'de 50 kişiye FETÖ gözaltısı

İZMİR, () - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 50 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü...

İzmir'de 50 kişiye FETÖ gözaltısı

İZMİR, () - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 50 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı işadamları ve çalışanların örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 67 kişiden 50'si yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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