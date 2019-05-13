Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli, 16 il başkanıyla bir araya gelecek
Bahçeli, 16 il başkanıyla bir...
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...

İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 6 kişi ise gözaltına alındı. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı...

İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 6 kişi ise gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Seferihisar ilçesindeki Atatürk Mahallesi Banksis Sitesi mevkisindeki koyda, dün saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen M.S. ve R.S. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin taşınacağı bot da olay yerinde bulundu.
Diğer operasyon da Foça'da düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Gencelli mevkisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup olduğu ihbarını alan ekipler, bölgede Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan sorgulamaların ardından organizatör oldukları tespit edilen A.A., H.A., İ.İ. ve M.A. gözaltına alındı.
Operasyonlarda yakalanan 45 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328