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İzmir'de 3.5 saatte 85 kaza oldu

İZMİR'de, dün gün boyu süren kar yağışı, yerini gece yarısından sonra soğuk havaya bıraktı. Zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı, kent merkezinin tamamındaki yollarda gizli buzlanma oldu, 3.5 saatte 85 kaza...

İzmir'de 3.5 saatte 85 kaza oldu
İZMİR'de, dün gün boyu süren kar yağışı, yerini gece yarısından sonra soğuk havaya bıraktı. Zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı, kent merkezinin tamamındaki yollarda gizli buzlanma oldu, 3.5 saatte 85 kaza meydana geldi.
İzmir'de kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. İzmir kent merkezinde, onlarda aracın birbirine girdiği çoğunluğu zincirleme şeklinde olan 85 kaza meydana geldi. Buzlanmanın başladığı saat 05.00 ile hava sıcaklığının arttığı 08.30 saatine kadar meydana gelen bu kazalara trafik ekipleri yetişmekte güçlük çekti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanmaya karşı büyükşehir belediyesinin tuzlama çalışmaları da, yetersiz kaldı.
KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Bornova çıkışı Ankara Caddesi üzerinde, buzlanma nedeniyle 4'ü yolcu otobüsü, 1'i askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı. Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) hayatını kaybederken, biri asker 7 kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan deneyimli polisler ise, buzlu yollarda, sürücülerin hızlı gitmemelerini, ani fren yapmamalarını ve özellikle düşük hızda öndeki araçla takip mesafesini iyi ayarlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulundu.

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