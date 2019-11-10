Son Dakika
(Ek bilgilerle yeniden) ARNAVUTKÖY'DE OĞLUNUN NİKAHINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ... KAZA ANI KAMERADA
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'nin TIR ve kamyon garajında...
GÜVENLİK 10.11.2019, 16:28
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'nin TIR ve kamyon garajında kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'ndeki iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan arama sonucu 10 bin 880 litre madeni yağa el koyuldu. Operasyonlar kapsamında A.P., M.P., A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.
Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'nin TIR ve kamyon garajında kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'ndeki iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan arama sonucu 10 bin 880 litre madeni yağa el koyuldu. Operasyonlar kapsamında A.P., M.P., A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|11
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|5. Erzurum BB
|11
|18
|6. Keçiörengücü
|11
|18
|7. Balıkesirspor
|10
|17
|8. Menemen Belediyespor
|11
|17
|9. Bursaspor
|10
|16
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|12
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6