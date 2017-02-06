İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nde devam edildi. Duruşmada Ege Ordusu Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, savunma yaptı. Darbeci ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddialarını reddeden Oksal Çelik, aynı karargahta görevli bazı albayların kişisel husumetlerinden dolayı Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanıltıldığını ve bu nedenle de tutuklandığını öne sürdü.FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe girişiminden sonra 1300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, Ege Ordusu Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, savunmasını yaptı. Savunmasına mesleki hayatını ve çalışmalarını anlatıp başlayan Oksal Çelik, geçen Ağustos ayındaki YAŞ karalarında başka göreve atanmayı beklediğini söyledi. Darbe girişişiminden 1 gün sonra 16 Temmuz tarihinde 20 günlük izne çıkacağını, bunun içinde Bozcaada'da bir otelde yer ayırttığı bilgilerini veren Oksal Çelik, 15 Temmuz günü de oğlunun Maltepe Askeri Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katıldığını ifade etti. Törende Kara Kuvvetleri Komutanıyla sohbet ettiklerini, oğlunu ve kendisini tebrik ettiğini anlatan Oksal Çelik, şöyle dedi:"15 Temmuz günü gün boyu süren faaliyetlerden sonra akşam 20.30 gibi evrakları imzalamak içini karargaha mesai saati dışında olduğum için sivil olarak gittim. Odadaki çalışmalarımdan sonra kalemlerimi unuttuğum için otoparktaki aracıma gittim. Döndüğüm sırada harekat merkezi nöbetçisi Yarbay, bana bir mesaj geldiğini söyledi. Onunla birlikte içeriye girdim. Mesajı okuduğum sırada televizyonda da, boğaz köprüsündeki hareketliliğin görüntüleri vardı. Hemen Tuğgeneral Hakan Eser'i aradım. Yolda olduğunu söyledi. Bunun üzerine de onu bina dışında bekledim. Ardından odasına geçtik. Karargah nöbetçisi bu sırada iki yeni mesaj daha getirip tuğgenerale verdi. Bu anlarda Maltepe Askeri Lisesi'nin komutanı ve yardımcısı gelmişti. Hakan Sever'in talimatıyla onlar, önce benim odama geldi, ardından karargahtan ayrıldılar."ALBAY WHATSAPP GRUBUNDA FETÖCÜ GENERALLARİN İSİMLERİNİ VERMİŞDarbe girişimi anında Albay Ümit Topaloğlu'nun, "FETÖ'cüler darbe yapıyormuş, TSK'ya sahip çıkmamız lazım" sözleriyle odasına geldiğini ifade eden Oksal Çelik, "Cep telefonundaki WhatsApp grubunda yer alan FETÖ'cülerin isimlerinin bulunduğu listeyi gösterdi" dedi. Darbe girişimi anlarında bile odasında evrak imzaladığını ileri süren Oksal Çelik, kendisinin suçlanmasının da kişisel husumete dayandığını ileri sürdü. Bazı albayları isim verip suçlayan Oksal Çelik, şöyle konuştu:"Kim yapmış olabilir diye düşünüldüğü sırada adım gündeme gelmiş ve söylemişlerdir. Ben itham edildiğimi düşünüyorum. Darbe yanlısı ifadem ve söylemim olmadı. Televizyondan olayları takip ettik. Ordu komutanı bir kez olsun beni o gece ikaz etmedi. Ordu komutanının emirlerini yerine getirdim. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum" dedi. Harekat merkezindeki hareketlerinin şüpheli olduğuna yönelik suçlamaları reddettiğini vurgulayan Oksal Çelik, şöyle konuştu:"H.P. Albay, beni kötüleyip, şüpheli davrandığımı söyleyip ordu komutanına şikayet etmiş. Olaylara vakıf olamayan bir albayın yönlendirmesiyle, ordu komutanının talimatıyla gözaltına alındığımı düşünüyorum. Ben karargah santralini kapatmadım. Talimat vermedim. Bu iletişimi kısıtlamaktır. Darbecileri zora sokardı.Eğer destek vermek güvenlik kamerası sistemini kapatırdım. Maltepe Askeri Lisesi personeline talimat verdiği iddialarını reddediyorum. Memduh Hakbilen ve Hakan Eser'le birlikte hareket etmedim. Memduh Hakbilen'in bir saat 04.00'da gördüm. Bir de sabah gözaltına alındığında minibüste."Kimseye yasa dışı bir faaliyet için emir vermediğini savunan Oksal Çelik, darbeci olmadığını, kimseden emir almadığını, FETÖ'ye karşı sempatisinin bulunmadığını anlattı.DAVANIN GEÇMİŞİFETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. yargılamanın, 1 numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı.Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yer aldı.FOTOĞRAF





