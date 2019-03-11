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İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle bir otomobil savrularak yol kenarındaki yayaya çarparken, diğeri ise tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada...

İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle bir otomobil savrularak yol kenarındaki yayaya çarparken, diğeri ise tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 35 AT 3766 plakalı otomobil, yol kenarındaki tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Ergün'ün otomobili ise yol kenarında bulunan yaya Ferda Bartan'a çarptı. Kazada, 35 AT 3766 plakalı otomobildeki iki kişi ile Ferda Bartan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ferda Bartan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobillerden birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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