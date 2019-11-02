İzmir'de 198 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 198 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan kontrollerde, perşembe günü saat 03.20 ve 07.40'ta, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlarda 66'sı Suriye ve 31'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 97 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 19'u kadın ve 48 çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik helikopteriyle aynı gün saat 07.00'de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 15'i erkek, 9'u kadın ve 31'i çocuk 55 göçmen yakalandı.

Yine aynı gün Urla'da kaçak geçiş yapıldığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Sahil Güvenlik ekibi, saat 23.36'da, Teke Burnu açıklarında lastik botta 22'si Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 6'sı Senegal, 4'ü Gambiya, 3'ü Gine, 2'si Mali, 1'i Angola ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere 46 göçmen yakaladı. 32'si erkek, 10'u kadın ve 4'ü çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

4 ayrı ilçede yakalanan toplam 198 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.