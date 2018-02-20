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İzmir'de 18 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İZMİR'de, 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 40 şüpheliden 18'i tutuklandı. İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu...

İzmir'de 18 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İZMİR'de, 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 40 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonlar yaptı. Son bir hafta içerisinde, il giriş çıkışları ile park ve bahçelerde düzenlenen 70 operasyonda 1 kilo 750 gram esrar, 2 kilo 115 gram metamfetamin, 70 gram kokain, 30 gram bonzai (sentetik kannabinoid), yeşil reçete ile satıan 920 hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 870 TL, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 12 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 3 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si serbest bırakıldı.

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