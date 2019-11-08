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İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
GÜVENLİK 08.11.2019, 08:58
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki TIR otoparkında park halindeki tankerde kaçak akaryakıt olduğu ve satış yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu otoparka operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınırken, tankerde yapılan incelemede ise 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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